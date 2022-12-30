На Украине назвали число пропавших без вести Омбудсмен Украины по правам военных: 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав военных ВСУ Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек. В беседе с Bloomberg она уточнила, что часть из них — гражданские лица.

Мы не знаем, что с ними случилось. Являются ли они также российскими военнопленными, вывезены с взятых под контроль Россией территорий или, возможно, погибли, — сказала Вербицкая.

Она также посетовала на «очень плохое» взаимодействие с представителями России по вопросу военнопленных.

В конце ноября лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров. По ее данным, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля 2022 года. Позднее этот фрагмент из заявления главы ЕК удалили.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях в Вооруженных силах Украины чувствительная, поэтому ее озвучат в подходящий момент. По его мнению, такую информацию должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или лидер государства.