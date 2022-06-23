На Украине назвали число пленных военных ВСУ Вице-премьер Украины Верещук: около двух тысяч украинских военных сейчас в плену

Фото: Министерство обороны РФ

Около двух тысяч военнослужащих ВСУ находятся в плену, заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в эфире канала «Украина 24». Она подчеркнула, что в реестре правительства Украины содержится «большое количество военнопленных», однако «Россия не всех из них подтверждает».

Подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около двух тысяч, — сказала Верещук.

В конце мая посол посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что число украинских военнопленных достигло восьми тысяч. Он добавил, что их количество продолжает расти, поскольку каждый день «добавляются буквально сотни».

Ранее сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ попросили российское гражданство. Они настояли на том, чтобы их имена не указывали в списках на обмен, поскольку они хотят бороться с нацизмом и жить в мире.