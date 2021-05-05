На Украине назвали жителей ДНР с российскими паспортами «недогражданами»

https://static.news.ru/photo/bdfdaf02-ae60-11eb-8cc4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Жители самопровозглашённой Донецкой народной республики, которые получили российские паспорта, являются недогражданами. Об этом в эфире телеканала «Обозреватель» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Его слова передаёт телеканал «360».

Тука подчеркнул, что в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, нет отметки о регистрации. Этот факт, по мнению бывшего замминистра, лишает их многих прав «настоящих граждан РФ». Уточняется , что речь идёт о возможности получать пенсионные выплаты и голосовать. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что двойное гражданство не помешает жителям ДНР участвовать в выборах.

Киев вывел государственные учреждения, банки и тюрьмы с территории ДНР в ноябре 2014 года. С лета местные жители не получали пенсии и официальные зарплаты. С апреля 2015-го этим занимаются власти самопровозглашённой республики. Четыре года спустя российский президент Владимир Путин своим указом упростил выдачу жителям Донбасса российских паспортов. По его словам, мера носит только гуманитарный характер.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала киевские власти за блокаду Донбасса. Киев должен был оставить регион под своим экономическим контролем, отметила она в эфире «4 канала».