На Украине назначили нового главу оперативного командования ВСУ «Запад» Генерал ВСУ Шведюк возглавил оперативное командование ВСУ «Запад»

Фото: МО Украины

Владимир Шведюк

Главой оперативного командования Вооруженных сил Украины «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, сообщается в Telegram-канале подразделения. Ранее его возглавлял Сергей Литвинов, который был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

С сегодняшнего дня имею честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных сил Украины, — написал Шведюк.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на Украине уволены командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Он добавил, что это «не последние перемены».

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что глав оперативных командований (ОК) «Юг» и «Запад» Вооруженных сил Украины уволили из-за неудач на фронте. По его мнению, высшее военное командование Украины таким образом хочет снять с себя ответственность за происходящее в зоне СВО.

Генерал-майор ВСУ Виктор Николюк сообщил в своем Telegram-канале об отставке с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. По его словам, теперь он будет руководить украинскими военными на одном из направлений в зоне боевых действий.