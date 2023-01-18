На Украине назначен и. о. главы МВД после гибели Монастырского Глава Национальной полиции Игоря Клименко назначен и. о. главы МВД Украины

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Игорь Клименко

Правительство Украины назначило главу Национальной полиции Игоря Клименко исполняющим обязанности министра внутренних дел страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Глава МВД Денис Монастырский погиб ранее 18 января при крушении вертолета.

Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел, — заявил Шмыгаль.

Вертолет, на борту которого находилось руководство украинского МВД, упал утром 18 января в жилом массиве города Бровары Киевской области. Среди погибших министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Жертвы и пострадавшие также есть среди мирного населения.

Как пишут украинские СМИ, борт мог упасть, так как из-за тумана шел на низкой высоте, и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО.

Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из горячих точек.