На Украине нашли виновных в провале ВСУ в Очеретино в ДНР DeepState: действия руководства 115-ой бригады привели к провалу ВСУ в Очеретино

Фото: МО Украины

Действия руководства 115-ой механизированной бригады ВСУ на Авдеевском направлении привели к провалу обороны украинской армии в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщил украинский Telegram-канал DeepState. По его информации, на данном участке ВСУ понесли ощутимые потери.

Руководство 115-ой бригады ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери, — говорится в сообщении канала.

В материале канала указывается, что подразделения украинской армии сбежали с позиций около данного населенного пункта, а вынужденное отступление вскрыло немало проблем ВСУ. Уточняется, что речь идет как о некомпетентности командиров, так и систематическом игнорировании накопившихся проблем среди формирований, находящихся на линии соприкосновения. Кроме того, авторы канала подчеркивают, что некоторые спикеры украинской армии не обладают должным уровнем профессионализма. На фоне этого в рядах ВСУ растет недовольство командованием и недоверие к его приказам.

До этого командир 47-й бригады Вооруженных сил Украины Николай Мельник обвинил 115-ю бригаду в срыве ротации. По его словам, во время этого часть украинских военных сбежала. Причины произошедшего он не уточнил.