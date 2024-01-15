На Украине нашли способ заработать $300 млрд на облигациях Reuters: Украина может заработать $300 млрд на репарационных облигациях

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Украина может заработать $300 млрд на продаже репарационных облигаций, обеспеченных будущими исками к России о возмещении ущерба от боевых действий, сообщает Reuters. По его информации, эту сумму Киев сможет получить, если покупателями ценных бумаг станут правительства западных стран.

Как передает издание, этот механизм поможет обойти проблемы из-за возможной передачи Украине российских активов, заблокированных за рубежом. При этом аналитики называют репарационные облигации слишком рискованными, поскольку их покупатели могут потребовать большую скидку, из-за чего Киев не сможет заработать «ничего похожего на 300 миллиардов».

Главный глобальный экономист PGIM Fixed Income Далип Сингха отметил, что Украина может разделить облигации на несколько траншей. Например, по его словам, западные правительства приобретут наиболее рискованные ценные бумаги, а облигации с меньшими рисками купят обычные инвесторы.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что Москва симметрично ответит на конфискацию ее активов в европейских странах. По его словам, в России достаточное количество замороженных иностранных активов, которые находятся «на так называемых счетах „С“».