На Украине нашли причины пророссийских настроений своих граждан

https://static.news.ru/photo/a43f1396-42ee-11ea-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большое количество пророссийски настроенных граждан на Украине можно объяснить тем. что люди видят, насколько улучшилась экономическая ситуация в РФ за последние 20 лет. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко.

3 марта Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, в результате которого более 40% украинцев заявили о своём положительном отношении к России. Примерно столько же высказались отрицательно. Подобный паритет наблюдается с сентября прошлого года. Ещё 7% граждан Украины выступают за объединение двух государств.

В эфире телеканала «Первый Казацкий» Сергей Белашко отметил ,что более сильно пророссийские настроения проявляются в городах на востоке страны, расположенных недалеко от российской границы.

Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и всё, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед, — пояснил политолог.

Ранее стало известно, что на Украине решили отменить летнее время «назло России». Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об отмене ежегодного перехода Украины на летнее время. По мнению парламентариев, это поспособствует «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий». Об этом писал NEWS.ru.