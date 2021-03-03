На Украине нашли причины пророссийских настроений своих граждан

Большое количество пророссийски настроенных граждан на Украине можно объяснить тем. что люди видят, насколько улучшилась экономическая ситуация в РФ за последние 20 лет. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко.
3 марта Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, в результате которого более 40% украинцев заявили о своём положительном отношении к России. Примерно столько же высказались отрицательно. Подобный паритет наблюдается с сентября прошлого года. Ещё 7% граждан Украины выступают за объединение двух государств.
В эфире телеканала «Первый Казацкий» Сергей Белашко
Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и всё, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед, — пояснил политолог.
Ранее стало известно, что на Украине решили отменить летнее время «назло России». Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об отмене ежегодного перехода Украины на летнее время. По мнению парламентариев, это поспособствует «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий». Об этом писал NEWS.ru.