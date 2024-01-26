На Украине нашли причину ярости Зеленского Соскин: Зеленский потерял контроль над собой, стремясь устранить Залужного

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главкома ВСУ Валерия Залужного, который становится его конкурентом, такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. По словам блогера, украинский президент не терпит никакой конкуренции, а интриги и склоки — это любимая сфера Зеленского.

Зеленский просто, <...>, находится в ярости и бешенстве, что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом. <…> Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может, — сказал экс-советник Кучмы.

Соскин отметил, что тяга украинского лидера к конфликтам внутри страны привела к тому, что его совершенно перестала волновать ситуация на фронте. Он убежден, что борьба внутри киевского руководства продолжит усиливаться.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что конфликт между Залужным и Зеленским приобрел острый характер. Он отметил, что обострение этой борьбы сказывается на ситуации внутри украинской армии и снижает моральный дух ВСУ.

До этого в украинских СМИ появилась информация, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с западными партнерами может перевести вопрос его отставки из гипотетической в практическую плоскость. Источники СМИ в офисе Зеленского сообщали, что при этом генерала не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.