На Украине нашли ответственного за стратегические ошибки ВСУ Журналист Бутусов: в стратегических провалах ВСУ виноват Зеленский

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Неудачи украинской армии, которые в конечном итоге превращались в стратегические провалы, являются следствием решений руководства страны, в том числе и президента Владимира Зеленского, заявил киевский журналист и экс-советник министра обороны Юрий Бутусов. По его словам, которые приводит Tagesschau, стараниями именно украинских чиновников российские войска добились успехов, заняв в короткие сроки сразу несколько населенных пунктов.

Ситуация, как отмечает Бутусов, усугубляется нежеланием Зеленского признавать правду. Вместо этого президент увольняет представителей военного руководства за любую критику и негатив в докладах, заметил журналист.

Есть множество оптимистичных докладов, которые не соответствуют действительности, — добавил он.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал, что украинским войскам пришлось задействовать резервы во время боев у Очеретино в ДНР. По его словам, только так можно было стабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения, хотя российские войска все равно достигли успеха.