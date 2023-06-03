На Украине нашли новый способ стать членом НАТО Кулеба: Украина должна вступить в НАТО без плана действий по членству

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Киев должен вступить в НАТО без плана действий по членству, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной. Он добавил, что механизм ПДЧ себя изжил, передает РИА Новости.

Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине, — заявил Кулеба.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Wall Street Journal, что некоторые члены НАТО так боятся Россию, что не дают возможности Киеву вступить в Альянс. Он добавил, что не знает, стоит ли участвовать в июльском саммите военно-политического блока в Вильнюсе, если страна не получит какого-либо сигнала о своем статусе.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в ответ на это заявил, что никому в НАТО не нужна очередная страна-попрошайка. Парламентарий добавил, что как бы Украина «ни подлизывалась», Североатлантический альянс не допустит ее вступления в свои ряды.

До этого Зеленский признавал, что Украина не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Во время совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аланом Карисом в Киеве Зеленский подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия.