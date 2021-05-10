На Украине насчитали 13 олигархов

https://static.news.ru/photo/ea4f2826-b24b-11eb-9a85-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Украинские власти хотят причислить к олигархам 13 человек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает издание «Страна.ua».

По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде, — рассказал политик.

Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский поручил СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать закон о деолигархизации. Данилов отметил, что олигархи имеют большое влияние на экономику страны, а также на внутриполитические и внешнеполитические процессы. При этом секретарь СНБО не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.

В марте советник украинского лидера по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что в стране начнётся процесс деолигархизации. Он подчеркнул, что цель Зеленского — провести её широким фронтом. Первоочередными мерами были названы амнистия капитала, развитие конкуренции и судебная реформа. Устенко отметил, что у лидера Украины есть чёткая воля бороться с олигархами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что коррупция является серьёзной угрозой для украинской демократии. По его словам, она буквально съедает демократию страны изнутри. Блинкен считает, что на Киев действует два вида агрессии — «извне» от России и с «изнутри» — от коррупции, олигархов, а также интересов, которые стоят выше интересов украинского народа.

В 2020 году Украина потеряла около 100 млрд гривен (3,57 млрд долларов) из-за коррумпированных таможенников. Средства должны были поступить в казну от сборов и налогов.

В ЕС заявляли, что не удовлетворены темпами украинских реформ в первую очередь в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией. Зеленский сообщал, что доведёт до приговоров все дела коррупционеров. Он подчеркнул, что важнее не просто посадить преступников, а тщательно проводить расследования, чтобы уголовные дела не разваливались.