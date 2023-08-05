В СБУ намекнули на причастность Киева к атаке на российский танкер Глава СБУ Малюк намекнул на причастность Киева к атаке на российский танкер Sig

Фото: МО Украины

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на то, что Киев может быть причастен к атаке дронов в Керченском проливе и повреждению российского танкера Sig. Известно, что на борту танкера, получившего повреждения в результате атаки украинской стороны, находятся 11 человек.

Любой «хлопок», происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу, — говорится в Telegram-канале СБУ.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение. Также выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ подлинность фото и видео не подтверждало.