На Украине намекнули, кто мог установить прослушку у главкома ВСУ Залужного Маляр намекнула, что за установкой прослушки у Залужного может стоять СБУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Валерий Залужный

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя информацию об обнаружении прослушивающего устройства у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, намекнула, что за этим могут стоять украинские спецслужбы. В своем Telegram-канале она объяснила, что на носителей государственной тайны распространяются серьезные ограничения.

Немного раскрою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники спецслужб обязаны следить за тем, чтобы чиновник не наносил ущерб государственной безопасности, — написала она.

По словам Маляр, носители гостайны не могут коммуницировать без официального разрешения и предварительного инструктажа от Киева. Она подчеркнула, что работа на высоких должностях сопряжена с постоянным наблюдением, поскольку в данном случае речь идет о вопросах государственной безопасности.

О том, что в в кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного обнаружили прослушку, стало известно накануне. Найденное устройство было изготовлено из элементов неизвестного образца, ее установщика определить не удалось.

При этом прослушивающие устройства обнаружили не только у Залужного, но и у его сотрудников. СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).