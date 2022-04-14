На Украине начнут сажать в тюрьму за пособничество России

Верховная рада приняла закон, предусматривающий наказание до 12 лет лишения свободы за пособничество России. Об этом сообщили в пресс-службе парламента, прередаёт ТАСС. Закон был принят с учётом предложений президента Зеленского. Результатом станут дополнения в Уголовный кодекс Украины.

Как рассказали в пресс-службе, закон об ужесточении ответственноти за коллаборационизм был принят с учётом предложений главы украинского государства Владимира Зеленского. Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины статьёй "Пособничество государству-агрессору". Последним в настоящее время Украина считает РФ. Статья предусматривает за действия, направленные на помощь России с целью нанесения ущерба Украине лишение свободы на срок от 10 до 12 лет. Осуждённый также лишается права занимать определённые должности и заниматься определёнными видами деятельности в течение 10-15 лет. Также о осуждённого по данной статье могут конфисковывать имущество.

Закон о дополнении Уголовного кодекса Украины статьёй "Коллаборационизм" президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 марта. Её предполагается использовать для наказания за любое сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что Госкомитет по ТВ и радиовещанию Украины объявил о запрете ввоза и распространения издательской продукции из России. Решение об этом принято с целью недопущения «культурного и информационного влияния» на население Украины. В ведомстве не уточнили, будет ли запрет распространяться на украинских авторов, которые находятся и работают в России.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом изначально военные утверждали, что гражданскому населению ничто не угрожает.