На Украине начались перебои с интернетом после взрывов Netblocks: в Киеве начались перебои в работе интернета после взрывов

Фото: ДСНС Украины

В Киеве фиксируются серьезные перебои с работой интернета после серии взрывов, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на сервис Netblocks. Из его данных следует, что этот сбой стал самым серьезным за последние месяцы.

В Министерстве энергетики Украины ранее сообщили, что порядка 260 тысяч жителей Киева остались без электричества. По данным ведомства, после взрывов последовало отключение оборудования ряда подстанций. Кроме того, повреждения получила воздушная линия электропередачи.

В Киевской области без света осталась часть потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. В Минэнерго также рассказали о временных нарушениях в работе ГЭС.

Ранее жители Киева опубликовали видеокадры пролета над городом, предположительно, крылатой ракеты класса «воздух — земля» Х-101. На видео, которое снималось из квартиры многоэтажки, видно, как снаряд летит над домами. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о десяти пострадавших в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате атаки. Кличко добавил, что в связи с падением обломков экстренные службы направлены в Голосеевский, Оболонский и Печерский районы.