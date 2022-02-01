На Украине начались обыски у бывшего руководства «Нафтогаза»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего руководства национальной компании «Нафтогаз», в офисе «Укртрансгаза» и у руководителей ряда частных предприятий. Следственные действия связаны с незаконным отчуждением в 2020 году газа на сумму около 2,2 млрд гривен ($76 млн), сообщается на сайте ведомства.

В ГБР пояснили , что следствие проверяет информацию о правомерности возврата «Нафтогазом» Украины долга коммерческим структурам, который образовался больше 20 лет назад.

Руководство «Нафтогаза» по обращению АО «Укртрансгаз» согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами, не имея на то полномочий и оснований. Учитывая решение руководства госкомпании, Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 млн куб. м газа.

Наряду с этим было установлено, что бывший руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев подписал решение акционера АО «Укртрансгаз» по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного совета госкомпании.

Ранее сообщалось, что Коболев предрёк воровство российского газа на Украине из транзитной трубы, если «Нафтогаз» не обеспечит достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. По его словам, реакция Москвы на это будет предсказуемой: остановка транзита топлива через Украину и разрыв существующего контракта.