На Украине начали за деньги ломать конечности ради отсрочки от мобилизации ТСН: в Днепре начали оказывать услуги по перелому конечностей ради отсрочки

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В Днепре начали оказывать услуги по перелому конечностей для получения отсрочки от призыва в ВСУ, сообщило издание ТСН. Клиенту обещают точечный перелом руки или ноги под местной анестезией. Кроме того, оказывают помощь в оформлении документов на отсрочку от мобилизации.

Процедуру вроде бы проводит медик, а цена «зависит от места воздействия». Дельцы называют такие варварские методы «уникальной возможностью избежать мобилизации, не покидая страну», — говорится в публикации.

Ранее в Одессе сотрудники территориального центра комплектования попытались насильно мобилизовать работников скорой помощи. По данным СМИ, медики на повышенных тонах выясняли отношения с людьми в форме, которые, предположительно, работали в ТЦК. Бригады скорой помощи приехали к зданию одесского военкомата для поддержки коллег. Изначально медики прибыли туда по вызову, но потом их отказались выпускать.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук до этого предложила женщинам искать работу в территориальных центрах комплектования. Таким образом она прокомментировала данные о 180 тысячах военнообязанных женщин. Она назвала их идеальными кадрами для военкоматов, включая руководящие должности. По мнению политика, наем женщин в ТЦК поможет «высвободить мужчин для службы в боевых частях».