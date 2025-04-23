На Украине намерены извлечь останки советских воинов при сносе памятника Во Львове начали сносить памятник воинам Красной армии

Фото: Петр Задорожный/РИА Новости

Участник церемонии возложения цветов и венков в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны — на территории мемориала «Холм славы» во Львове

Во Львове сносят памятник воинам Красной армии на территории мемориала «Холм славы», сообщает РЕН ТВ. По его данным, в рамках работ необходимо извлечь останки советских воинов, включая Героя СССР Николая Кузнецова.

Всего планируют перенести 200 одиночных могил, четыре братские могилы и две могилы Героев Советского Союза. Их хотят перезахоронить на Голосковском кладбище.

Ранее украинские СМИ сообщали, что администрация Харькова демонтировала памятник ученому и просветителю Михаилу Ломоносову. Бронзовый бюст был установлен в 2013 году в микрорайоне Салтовка. От памятника остался только постамент, с которого также сняли табличку с указанием имени российского ученого.

В парке Славы в Киеве в начале декабря 2024 года демонтировали бюст дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Снос памятника прошел в рамках «декоммунизации». Власти проголосовали за демонтаж бюста еще 5 июля. Кроме того, были демонтированы бюсты героев Великой Отечественной войны Ивана Черняховского, Алексея Федорова и Павла Рыбалко.

Кроме того, в Одессе снесли памятник советскому поэту Владимиру Высоцкому. В ночь на 31 декабря 2024 года памятник погрузили в грузовик с краном и увезли.