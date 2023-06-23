На Украине начали готовиться к возможному ЧП на Запорожской АЭС МВД Украины: в стране проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской АЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

На Украине проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской АЭС, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона. В рамках учений будут отрабатываться мероприятия по перекрытию дорог и возведением блокпостов, где в частности будет проверяться уровень радиации. По его словам, в случае серьезного ЧП на атомной станции, самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет самым высоким.

В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. <...> Мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы, — сказал он.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москве постоянно требуется дестабилизировать обстановку.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на слова Зеленского, назвав их очередной ложью украинского руководства. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на ЗАЭС.