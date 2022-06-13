На Украине начали готовиться к Евровидению-2023 Замглавы офиса президента Украины Тимошенко заявил, что страна начала готовиться к проведению Евровидения-2023

Фото: Nderim Kaceli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина начала готовиться к проведению песенного конкурса «Евровидение» 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. В этом году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив набрал 631 балл по итогам голосования телезрителей.

Украина уже начинает подготовку финала Евровидения 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты, — написал Тимошенко.

После победы группы Kalush из-за военного положения на Украине принять финал Евровидения предложила Испания, которая заняла третье место в финале этого года. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал сделать все, чтобы в 2023 году мероприятие прошло в Мариуполе.

В конце своего выступления Kalush Orchestra попросила помочь Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь». Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать группу, расценив их поступок как гуманитарный жест, а не политический. После победы Kalush продали кубок фестиваля на благотворительном аукционе за $900 тысяч и пообещали передать вырученные средства ВСУ.