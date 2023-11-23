На Украине начали готовить новый закон о мобилизации Депутат Рады Арахамия заявил о подготовке нового закона о мобилизации на Украине

Фото: МО Украины

На Украине усовершенствуют законодательство о мобилизации из-за критики, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, Верховная рада до конца года разработает новый проект при участии Минобороны и Генштаба. После этого документ будет вынесен на консенсус, пояснил депутат.

По словам Арахамии, новый закон должен содержать подробную информацию об этапах ротации и демобилизации. Кроме того, добавил он, нужны пояснения по вопросу призывного возраста граждан.

Кроме того, депутат указал на необходимость демобилизовать инвалидов первой и второй групп, а также тех, кто вернулся из российского плена. Арахамия считает, что нужно решить вопрос с военными, у которых диагностировано онкологическое заболевание, из-за чего они очень ограниченно могут выполнять задачи. Вместе с этим предложено предоставить ротацию тем, кто находится долгое время на фронте.

Ранее экс-премьер страны Николай Азаров заявил, что украинские спортсмены отказываются возвращаться с международных соревнований на родину из-за всеобщей мобилизации. По его словам, это явление уже стало массовым для Украины, число не вернувшихся атлетов уже достигло 304 человек.

До этого сообщалось, что около 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Еще 21 тысяча украинских граждан были задержаны при попытке покинуть страну. Как отметил член парламентского комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский, в правительстве понимают, что «это широко распространенное явление».