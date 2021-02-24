На Украине началась вакцинация от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0e793a66-7697-11eb-84d4-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency

Черкасская область первой из украинских регионов получила вакцину от коронавируса. Туда доставлены 16,2 тысячи доз, сообщил председатель областной государственной администрации Александр Скичко.

Он заверил, что в области полностью готовы к первому этапу вакцинации.

Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении региональной больницы, уточнил Скичко в Facebook.

Самолёт из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев утром 23 февраля. Препарат уже начали распределять по стране. Главный санитарный врач республики Виктор Ляшко заявил, что уже 24-го числа вакцинация начнётся в семи областях и в Киеве. На первом этапе прививки будут делать медикам, контактирующим с заражёнными пациентам.

Для вакцинации сформированы мобильные бригады, каждая из которых будет делать по 100 инъекций в сутки. Запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих будет доступна с 1 марта.

Ранее на Украине планировали использовать вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, однако первые партии препарата прибудут в страну лишь в конце февраля, писал NEWS.ru. Республика стала последней страной в Европе, начавшей вакцинацию.