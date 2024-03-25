Politico: на Украине растет количество сомневающихся в победе Киева

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На Украине наблюдается спад патриотического рвения, а количество украинцев, не уверенных в победе в конфликте, продолжает расти, пишет Politico. По данным газеты, данный процесс происходит на фоне увеличения потерь в рядах ВСУ.

Как пояснил обозреватель газеты Джейми Деттмер, пессимистические настроения вызывают данные о погибших и раненых, многие из граждан страны стремятся избежать мобилизации.

[На Украине] растет пессимизм относительного того, как будет развиваться российско-украинский конфликт. Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы, — отметил он.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии, в феврале более 70% участников опроса о конфликте заявили, что Киеву нужно решать проблему дипломатическим путем. Также подчеркивается, что число тех, кто придерживается такого мнения, выросло с мая 2022 года.

Ранее Politico констатировала, что украинской армии катастрофически не хватает новобранцев, поскольку граждане повсеместно пытаются уклониться от призыва. Согласно сведениям газеты, средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а случаев бегства от мобилизации становятся все больше.