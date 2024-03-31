На Украине наблюдается резкий рост случаев домашнего насилия На Украине рассмотрят законопроект об ответственности за домашние насилие

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Законопроект об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола вынесут на рассмотрение на Украине на фоне роста инцидентов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные МВД. По информации издания, в 2023 году национальная полиция зарегистрировала свыше 291 тысячи фактов избиений в семье, что на 20% больше, чем в 2022 году.

При этом количество зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, а административных — на 36%. Согласно расчетам аналитического центра украинского МВД, в этом году ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, уголовных — до 30%.

Ранее сотрудники областного территориального центра комплектования в городе Хмельницком на Украине написали заявление в полицию из-за нападения группы «агрессивных местных жительниц». Гражданки атаковали работников Шепетовского районного военкомата во время проведения мер оповещения. В ведомстве отметили, что из-за нападения был поврежден служебный автомобиль. Представители военкомата выразили надежду, что в отношении жительниц будет проведено всестороннее расследование.