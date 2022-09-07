На Украине на год перенесут постановку женщин на воинский учет Замглавы Минобороны Украины Маляр: постановку украинок на воинский учет перенесли на 2023 год

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Министерство обороны Украины приняло решение перенести на 1 октября 2023 года сроки постановки женщин на воинский учет, сообщила замминистра силового ведомства республики Анна Маляр в своих социальных сетях. По ее словам, соответствующий указ уже подготовлен.

Никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет <...> Минобороны в рамках полномочий подготовило указ, которым в очередной раз отсрочило сроки принятия женщин определенных профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года, — заявила Маляр.

Она подчеркнула, что данная отсрочка не равна изменениям в законодательстве.

В то же время Верховная рада Украины дорабатывает законопроект «О внесении изменений в статью 1 закона Украины „О военной обязанности и воинской службе“». Согласно нему, в законодательстве будет фиксироваться исключительно добровольная постановка женщин на воинский учет.

В настоящее время военнообязанными украинками считаются специалистки 14 направлений. В перечень вошли профессии, связанные с химией, биологией, программным обеспечением и информационными технологиями, телекоммуникациями, а также метрологией и науками о Земле, включая географию, физику и астрономию. Также учет касается специалистов в области пищевых технологий, легкой промышленности, медицины, психологии, фармацевтики и ветеринарии. В списке есть и экономические направления, такие как налогообложение, банковское дело и страхование.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2022 года военнообязанные гражданки Украины не смогут покинуть страну. Позднее в Минобороны Украины опровергли информацию о принудительной постановке женщин на учет, при этом факт того, что гражданки республики не смогут покидать страну во время военного положения, не комментировали.