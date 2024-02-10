На Украине мужчина пытался бежать в Венгрию на надувном матрасе Украинские пограничник задержали мужчину, пытавшегося переплыть Тису

Фото: t.me/DPSUkr

Украинские пограничники задержали жителя страны, который пытался пересечь границу с Венгрией незаконным путем, переплыв реку Тиса, сообщает ГПСУ. Мужчина собирался плыть на надувном матрасе.

Нарушитель пытался добраться по реке до Венгрии, для чего надел гидрокостюм. При этом «пловца» сопровождали двое других мужчин, которые должны были проверить, есть ли поблизости пограничники. Отмечается, что «прогулка» со всеми услугами проводников обошлась мужчине в $4 тысяч (360 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что некоторые жители Украины платят от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу по мобилизации. Украинцы платят за изготовление фальшивых документов для пересечения границы, а также за услуги профессиональных проводников.

Отмечается, что они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией. С начала специальной военной операции погранохрана Украины задержала около 17 тысяч граждан, пытавшихся незаконно пересечь границу. Аналитики считают, что в дальнейшем этот показатель увеличится.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мужчины призывного возраста, имеющие так называемые «белые билеты», массово покидают Украину. По его словам, Киев негласно запретил выпускать из страны негодных к службе в вооруженных силах граждан, чтобы отправить их в армию и затем на передовую в зону СВО.