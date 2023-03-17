На Украине мужчина пригрозил взорвать гранату в здании суда

В украинских Черновцах мужчина угрожал взорвать гранату в здании суда, передает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на украинские СМИ. Отмечалось, что неизвестный может быть отцом осужденного ранее 17 марта на пять лет жителя города. После объявления приговора мужчина вошел в здание суда с гранатой. Позже стало известно, что отец осужденного сдал гранату добровольно.

13 марта сотрудники стоматологической клиники в Красноярске рано утром пришли на работу и обнаружили у служебного входа гранату на ручке двери. Прибывшие на место саперы выяснили, что это муляж. Владелица клиники рассказала, что подозревает в неудачной шутке бывшего мужа.

Полицейские прибыли по вызову и оцепили территорию. Эвакуировать пришлось и жильцов многоквартирного дома, на первом этаже которого располагается клиника. Взрывотехники осмотрели предполагаемую гранату, впоследствии угроза не оправдалась.

Ранее в Москве жильцов дома перепугала растяжка с гранатой на двери подъезда. Саперы, прибывшие на место, установили, что предмет, похожий на боеприпас, не угрожает жизни. Как оказалось, неизвестный повесил на двери дома страйкбольную гранату.