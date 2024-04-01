На Украине могут заблокировать TikTok Юрчишин: на Украине могут заблокировать TikTok, если такой запрет введут в США

Украинские власти могут рассмотреть возможность блокировки социальной сети TikTok на территории страны, в случае если подобный запрет введут в США, сообщил председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина. По его словам, в Киеве «следят за процессом».

У нас, с одной стороны, есть такое основание для санкций — если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг, — сказал Юрчишин.

13 марта конгрессмены США высказались в поддержку законопроекта о возможном запрете в стране соцсети TikTok. Поддержку проекту выразили 352 члена палаты представителей. При этом 65 конгрессменов выступили против законопроекта. Отмечается, что инициатива направлена на прекращение связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой», в том числе компанией ByteDance, которая владеет TikTok. Законодатели предложили компании в течение шести месяцев продать соцсеть, иначе TikTok запретят в Штатах.

Согласно китайским законам, национальные компании по запросу правительства обязаны передавать все данные о своих клиентах. В случае если властям КНР понадобится информация об американских пользователях TikTok, руководители соцсети должны будут их предоставить. В связи с этим конгрессмены США не первый год заявляют о том, что видят в соцсети угрозу национальной безопасности.