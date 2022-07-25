На Украине могут ввести уголовную ответственность за российский паспорт На Украине обсуждают введение уголовной ответственности за получение российского паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине разрабатывается законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в соцсетях. Она подчеркнула, что данная инициатива является не столько юридическим, сколько политическим шагом.

Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. С одной стороны, этот паспорт помогает простому человеку выжить. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят на передовой? — возмутилась политик.

Заместитель Верещук Анатолий Стельмах в свою очередь заявил о том, что граждан Украины могут привлечь к уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ. Он считает, что проведение подобных мероприятий на территории Украины незаконно, а соответственно, и все его участники должны быть наказаны. Стельмах подчеркнул, что в настоящий момент подобная инициатива находится в процессе обсуждения, передаёт РИА Новости.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в стране реформируют закон о СМИ, не менявшийся с 1990-х годов. Одной из поправок станет «заслон российской пропаганде», он подразумевает блокировку всех российских телеканалов и медиа с «фейками и дезинформацией».