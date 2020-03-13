https://static.news.ru/photo/372ee972-655b-11ea-8383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины на внеочередном пленарном заседании рассмотрит инициативу, предусматривающую уголовную ответственность за несоблюдение карантина. Об этом заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 13 марта сообщил, что не исключает возможности созыва внеочередного заседания парламента из-за коронавируса.

Это и будет принято на внеочередной сессии. Криминальная ответственность. Тогда можно будет привлечь к ответственности руководителей, не соблюдающих карантин и подвергающих угрозе жизни людей, — сказал Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее NEWS.ru писал, что первый больной с диагнозом «коронавирус» скончался на Украине. Жертвой заболевания стала 71-летняя женщина из Житомирской области. Как заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, болезнь у пенсионерки протекала в тяжёлой форме. В какой-то момент её пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

С 12 марта на территории Украины действует общенациональный карантин, в стране закрыты учебные заведения. По словам замглавы украинского Нацбанка Дмитрия Сологуба, подобные меры окажут негативное влияние на экономику государства.

ВОЗ признала ситуацию с COVID-19 пандемией. К 13 марта инфекция обнаружена во всех странах Евросоюза. Сильнее других страдает Италия, где заболели более 15 тысяч человек. По несколько тысяч заражённых обнаружили в Испании, Германии и Франции.

В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.