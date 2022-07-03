В МВД Украины рассказали, когда разрешат свободно носить пистолеты Советник главы МВД Украины Андрусив: свободное ношение пистолетов могут разрешить к осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине могут разрешить свободное ношение оружия к осени, заявил советник главы МВД страны Виктор Андрусив. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Верховную раду, написал он в своем Telegram-канале.

Определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия. Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять, чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки, — написал Андрусив.

По словам политика, 70% украинцев заявили о необходимости введения свободного ношения оружия. В сообщении подчеркивается, что речь идет только о пистолетах, а «не гранатомете и автоматах Калашникова».

В середине апреля замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил, что всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. По его словам, это увеличило риски распространения экстремизма и терроризма.

Тогда же представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Киев от бесконтрольной раздачи оружия населению. По словам дипломата, действия властей сказались на обстановке в стране, а также на режиме права и законности.