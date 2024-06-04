На Украине могут отключить электроэнергию Депутат Нагорняк: на Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

На Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки, сообщил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев». По его словам, страну ждет сложная ситуация ближайшей зимой при температуре воздуха -10 и ниже.

Мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки, мы можем быть без света, — отметил политик.

Такое заявление прозвучало после того, как повысились тарифы на электроэнергию для населения, которое вступило в силу с 1 июня и составило более 60%. Нагорняк признал, что даже такие меры не гарантируют круглосуточное электроснабжение.

Ранее на всей территории Украины ввели экстренные отключения света. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко не стал раскрывать, когда экстренные отключения отменят, и призвал украинцев не пользоваться светом дома слишком часто.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. Стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города позволит оборудование, которого нет в стране. Политик выразил надежду на поддержку союзников.