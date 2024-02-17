Украина может ограничить ввоз польских товаров Forbes.ua: на Украине могут ввести ограничения для товаров из Польши

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти обсуждают возможность введения ограничений на польские товары после блокады границы со стороны фермеров республики, заявил Forbes.ua чиновник, пожелавший остаться неназванным. По его данным, правительству хотелось бы избежать таких мер, но сейчас польско-украинские отношения находятся «в самой низкой точке».

Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать, — сказал собеседник.

Недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил, что эта тема обсуждается на уровне руководства страны. Он добавил, что решение может быть принято в ближайшие две недели.

Ранее польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Один из плакатов протестующих гласил, что без них «вы будете голодные, голые и трезвые». Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

До этого польские фермеры начали протесты перед пунктами пропуска «Дорогуск — Ягодин» и «Хребене — Рава-Русская» на границе с Украиной. Они заблокировали движение грузового транспорта.