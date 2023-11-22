На Украине могут наказать невернувшихся спортсменов Украинских спортсменов могут исключить из сборных из-за невозвращения в страну

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Украинские спортсмены, которые не вернулись на территорию страны, могут быть исключены из состава национальных сборных и лишены спортивных званий, сообщил украинский журнал «Фокус». Отмечается, что такие меры могут коснуться 309 спортсменов и тренеров.

С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовались примерно девять тысяч спортсменов и их тренеров. Не вернулись на Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. Министерство спорта Украины и спортивные федерации угрожают уклоняющимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий, — говорится в материале издания.

В октябре стало известно, что футболист украинского «Шахтера», 19-летний Александр Распутько, не вернулся на родину после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». По данным СМИ и Telegram‑каналов, полузащитник мог уехать из Бельгии в Россию. Пресс-служба украинского «Шахтера» подтвердила исчезновение защитника команды, однако информацией о его местоположении не располагает.

Экс-премьер Укрианы Николай Азаров написал, что украинские спортсмены отказываются возвращаться с международных соревнований на родину из-за всеобщей мобилизации. По его словам, это явление уже стало массовым для Украины, число невернувшихся атлетов уже достигло 304 человек.