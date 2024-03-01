На Украине мобилизовали мужчину с раздвоением личности

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный

Пленный боец Вооруженных сил Украины Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали вопреки диагнозу «раздвоение личности» и рядом других проблем со здоровьем. Он также рассказал, что проверялся в районном центре, где ему диагностировали обезвоживание и воспаление позвоночника. По данным агентства, 51-летнего мужчину мобилизовали 24 февраля 2023 года, он родом из Волынской области.

Был еще, не буду лгать, был в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно. Мне поставили диагноз – раздвоение личности. И со всем этим я все равно ушел служить, — сказал он.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.

В феврале украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что инвалид с эпилепсией, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины, умер в первый же день службы. Причины смерти военнослужащего он не уточнил.