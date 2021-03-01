На Украине медикам стало плохо после вакцинации от COVID-19

На Украине медработники почувствовали себя нехорошо после вакцинации индийским препаратом против коронавируса Covieshield/AstraZeneca.
Инцидент
Всего в списке граждан, пожелавших вакцинироваться в числе первых, было около тысячи человек, в том числе — 496 медиков, работающих в стационарах больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако в дальнейшем часть желающих отказалась от вакцинации.
По словам Елены Якименко, изначально ожидалось поступление в город вакцины Pfizer, но в результате был получен индийский аналог AstraZeneca — Covishield, после чего люди стали отказываться от прививки.
Вакцинация на
Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко жёстко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев. Он назвал её «г...вном».