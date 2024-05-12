На Украине массово эвакуируют людей из Харьковской области Нацполиция Украины: за два дня из Харьковской области эвакуировали 970 человек

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 10 мая сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из приграничных населенных пунктов Харьковской области 970 человек, написали в Telegram-канале Нацполиции Украины. В частности, речь идет о Липецкой и Волчанской территориальных общинах.

Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. В течение 10–11 мая полицейские вывезли 970 человек, — следует из сообщения.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов информировал, что власти Украины вывезли почти 1,8 тысячи человек, проживавших в нескольких районах региона. По обнародованным на тот момент данным, 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами, констатировал он.

До этого мэр украинского города Харькова Игорь Терехов признал, что у жителей началась настоящая паника. Градоначальник обратился к гражданам с призывом отказаться от эвакуации. По его словам, эта мера в отношении населения не планируется, поэтому он также призвал людей не распространять панические настроения.