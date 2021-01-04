На Украине люди перекрыли трассу, требуя уменьшить стоимость доставки газа

https://static.news.ru/photo/9dbfde2a-4e7c-11eb-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 300 человек в Полтавской области Украины выступают против высоких цен на распределение газа. Они перекрыли трассу Киев — Харьков вблизи села Засулье.

Акцию начали в 10:15. Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа, — говорится в сообщении пресс-службы полиции Полтавской области.

Участники акции находятся на пешеходом переходе. За порядком следят местные правоохранители.

Ранее «Нафтогаз» повысил стоимость газа для украинцев с сентября 2020 года на 10–45% относительно августа прошлого года. Стоимость кубического метра газа составила 4,7 гривны. Для пользующихся годовым тарифом стоимость газа увеличилась на 10%, с 4,73 гривны за куб. метр до 5,24 гривны.

В мае 2020 года стало известно, что транзит природного газа из России через украинскую газотранспортную систему сократился на 40%. Он составил 4,4 млрд куб. метров в апреле 2020 года, что на 46% меньше показателя апреля 2019 года, писал NEWS.ru.