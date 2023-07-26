На Украине ликвидировали Гнома На Украине ликвидирован член ВСУ с позывным Гном

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали участника украинского батальона им. Кульчицкого Сергей Ткаченко с позывным Гном, сообщает Telegram-канал RT. По информации канала, до начала спецоперации он был командиром 1-й роты этого батальона.

Кроме того, вероятно, погиб полковник Нацгвардии Юрия Войналовича. Подробности смерти обоих не приводятся.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали полковника Нацгвардии Украины Юрия Войналовича. По данным украинского реестра юридических лиц, до начала спецоперации он служил в штабе 22-й бригады Нацгвардии.

24 июля стало известно, что в зоне СВО от серьезного ранения скончался командир «Ленинградского полка» из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга и регионов северо-запада России полковник Евгений Вашунин. На сайте Законодательного собрания Петербурга говорится, что он принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в окружении ВСУ, однако был ранен и отрезан от своих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.