На Украине легализовали марихуану Зеленский подписал указ о легализации марихуаны на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине легализовали медицинский каннабис (марихуану), говорится на сайте парламента страны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Согласно документу, этот законопроект принят с целью расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и стрессовых расстройств.

Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, подписан президентом, — говорится в тексте указа.

Депутаты Верховной рады одобрили закон о легализации лекарств, основанных на медицинском каннабисе, в конце декабря 2023 года. По словам члена украинского парламента Ярослава Железняка, распространение марихуаны для потребления будет наказываться в соответствии с законом об обращении наркотических средств.

На Украине теперь разрешено использовать марихуану, в частности, для изготовления лекарственных препаратов. При этом право на выращивание каннабиса получат исключительно юридические лица, которым выдадут специальные сертификат и лицензию. Кроме этого, их обяжут установить круглосуточное наблюдение за плантациями.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.