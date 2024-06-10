На Украине крупный завод принудительно изымут в пользу государства Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского НПЗ

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Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства, сообщили в Национальном агентстве Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА), который предложил эту инициативу. Как отметил глава АРМА Павел Великореченин, это позволит «изъять объект права собственности РФ и его резидентов, а также 100% уставного фонда ООО "Энергия и газ Украины"».

Кабмин Украины согласовал предложение АРМА по принудительному изъятию в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», — сказано в сообщении.

Одесский НПЗ является четвертым по мощности украинским нефтеперерабатывающим заводом. Он расположен в Суворовском районе Одессы. Долгое время предприятие простаивало, и в 2017 году было конфисковано у украинского олигарха Сергея Курченко в пользу государства. В августе 2022 года суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, в том числе на участки Одесского НПЗ.

Ранее глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил, что власти страны пригласили коллег из Польши посетить Украину для участия в приватизации промышленных объектов. По его словам, речь шла о приватизации заводов и комбинатов химической и титановой промышленности. Польская сторона также рассматривает направление пищевой промышленности, а именно комбинаты хлебопродуктов, уточнил Коваль.