На Украине из школьной программы исключат «Войну и мир» На Украине из школьной программы исключат «Войну и мир» и произведения о русских войсках

На Украине из школьной программы будет изъят роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения, прославляющие русские войска, заявил замминистра образования страны Андрей Витренко. По его словам, которые цитирует РИА Новости, список классиков — претендентов на исключение еще формируется.

Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти... ну, например, «Война и мир», такого на Украине уже изучать не будут, — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что в украинских школьных учебниках по истории опубликована карта страны, на которой нет Крыма. Речь идет о пособиях для 9–10-х классов. Они были выпущены издательством «Грамота» в 2017–2018 годах.

Тем временем у выпускников школ из Донецкой и Луганской народных республик появилась возможность пройти бесплатные курсы по изучению русского языка на базе Севастопольского государственного университета. Таким образом их подготовят к поступлению в российские вузы.