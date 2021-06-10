На Украине из лаборатории похитили штамм опасного вируса

Дело об утечке штамма вируса ньюкаслской болезни из Национального центра штаммов микроорагнизмов изучают следователи на Украине. Об этом сообщается на сайте Офиса прокурора страны.
Правоохранители
По данным следствия, женщина хранила похищенные образцы дома в холодильнике и собиралась в дальнейшем продать их. В результате обыска флакон со штаммом вируса был изъят.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.
Ранее вирусолог предсказал появление суперштамма COVID. Суперштамм коронавируса может появиться в мире через несколько лет — от него могут не защитить существующие сегодня вакцины.