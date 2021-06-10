На Украине из лаборатории похитили штамм опасного вируса

https://static.news.ru/photo/7dcfebb2-b62c-11e9-941f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин /АГН

Дело об утечке штамма вируса ньюкаслской болезни из Национального центра штаммов микроорагнизмов изучают следователи на Украине. Об этом сообщается на сайте Офиса прокурора страны.

Правоохранители подозревают в похищении штамма бывшую сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов. Сообщается, что данные штаммы вирусов определяются как возбудители заразных болезней животных, они способны быстро распространяться в крупных масштабах.

По данным следствия, женщина хранила похищенные образцы дома в холодильнике и собиралась в дальнейшем продать их. В результате обыска флакон со штаммом вируса был изъят.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.

Ранее вирусолог предсказал появление суперштамма COVID. Суперштамм коронавируса может появиться в мире через несколько лет — от него могут не защитить существующие сегодня вакцины.