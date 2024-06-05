На Украине испугались реакции Китая на обидные слова Зеленского Луценко: Китай может отреагировать на слова Зеленского блокировкой экспорта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Правительство Китая может принять решение о блокировке экспорта продукции на Украину после резкого заявления президента Владимира Зеленского в сторону КНР, заявил экс-глава украинского МВД Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо». По его мнению, главе государства следует думать над своими словами.

Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов, — отметил бывший генеральный прокурор.

Луценко также назвал Китай «вторым полюсом» в мире наряду с США. Однако Зеленский умудрился наговорить обидных фраз и тем, и другим перед саммитом в Швейцарии, напомнил он.

Украинский лидер осудил КНР за отказ от участия в конференции. Глава страны обвинил китайское правительство в якобы попытке сорвать мероприятие. При этом Reuters писал, что Пекин отклонил приглашение принять участие в саммите, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. Отказ Китая присутствовать на форуме напрямую был связан с отсутствием российской делегации на мероприятии, подчеркнули журналисты.

До этого Зеленский объявил, что после мирного саммита в Швейцарии Киев передаст Москве наработки по трем пунктам «формулы мира». Предполагалось, что речь пойдет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всех военнопленных и возвращении украинских детей.