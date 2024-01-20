На Украине испугались прорыва России Берлинская: российские инженеры находятся на грани создания прорывных дронов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Новые российские беспилотники представляют серьезную угрозу для Украины и ее вооруженных сил, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в ходе обсуждения на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук. По словам эксперта, российские инженеры находятся на грани технологического прорыва в области создания беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва в сфере дронов. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение, — сообщила директор центра поддержки аэроразведки.

По ее мнению, новые системы наведения и навигации российских дронов представляют наибольшую угрозу для Вооруженных сил Украины, так как разработчики стремятся минимизировать роль оператора благодаря автоматическому захвату целей. Берлинская выразила опасения относительно растущей автономности российских беспилотников, отметив, что это делает традиционные средства радиоэлектронной борьбы Украины менее эффективными. Она подчеркнула, что если перспективные российские дроны поступят в серийное производство, это станет для Украины серьезным вызовом.

Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» сообщили, что российские специалисты завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», новый проект носит название «Ястреб». Работу планируется завершить в первом полугодии 2024 года. Беспилотник с двигателем внутреннего сгорания сможет развивать скорость до 300 километров в час, с реактивным двигателем — до 700 километров в час. Максимальная дальность полета — до 350 километров.