На Украине испугались крылатых ракет с ядерными боеголовками в Крыму

https://static.news.ru/photo/36f60e30-63b7-11eb-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Для Украины угроза из Крыма идёт с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет. Такое мнение высказал украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, на полуострове сейчас находятся «около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками». Из-за этого Крым называют «непотопляемым авианосцем». Это позволяет России полностью контролировать Чёрное море и блокировать выход в него для Украины, передаёт РИА Новости.

Самусь добавил, что Военно-морские силы Украины недостаточно развиты.

У нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения, — отметил эксперт.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон не намерен смягчать санкции, введённые в отношении России в связи с вхождением в её состав Крыма и ситуации в Донбассе. Он добавил, что санкции сохранят и союзники США в Европе. Он также отметил, что позиция американского правительства в отношении Украины и Минских соглашений остаётся неизменной.

Санкции в отношении России из-за Крыма были введены США в марте 2014 года. К ним присоединились Евросоюз, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Впоследствии ограничения были расширены в связи с обострением ситуации на востоке Украины. В период президентства Дональда Трампа в Госдепартаменте США заявили, что санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернёт Крым Украине.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.