Украина сделала еще один шаг к искоренению русского языка Минобразования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство образования Украины убрало из школьной программы уроки по изучению русского языка и литературы, передает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство. Отмечается, что некоторые авторы, писавшие на русском языке, все же останутся в программе «Зарубежная литература».

В число изъятых из школьного курса программ входят: «Литература (русская и зарубежная)», «Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» для учеников 5–9-х классов, также программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском / с обучением на русском языке для 10–11-х классов, а также предмет «Русский язык и литература (интегрированный курс)».

В ведомстве подчеркнули, что из школьного курса «Зарубежная литература» не станут убирать русскоязычных авторов, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Украиной, например, Николая Гоголя и Михаила Булгакова.

16 июля 2022 года на Украине вступил в силу новый этап закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня за русский язык будут штрафовать сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, средств массовой информации и других.