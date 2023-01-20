Киев исключили из списка мест, где возможны боевые действия Минреинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия

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Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, говорится в Telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что перечень периодически обновляется. 16 декабря представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что Вашингтон не видит признаков подготовки наступления российских сил на Киев.

Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий, — говорится в публикации.

Ранее в американской администрации сообщили, что переход под контроль России Соледара и Артемовска (Бахмута) не будет иметь стратегического значения. Как заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. власти США видят две причины заинтересованности РФ во взятии Соледара. По словам Кирби, Москва считает контроль над ним важным для дальнейшего продвижения. Кроме того, представитель Белого дома предположил, что у России есть экономический интерес в связи с расположенными в городе соляными шахтами. При этом он отказался прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация в регионе.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что взятие Соледара свидетельствует о переходе стратегической инициативы к российским войскам. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии.