На Украине ищут виновных в отходе ВСУ в Харьковской области Возбуждено дело против 28 командиров ВСУ за отход с позиций под Харьковом

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело о допущении прорыва границы Харьковской области российскими войсками, пишет издание «Страна» со ссылкой на документ, размещенный в украинском судебном реестре. После атаки ВС России Киев потерял контроль над десятью селами.

Эксперты в Полтаве изучают действия 28 командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), подразделения которых самовольно оставили позиции на Харьковском направлении. Стало известно, что в рамках уголовного производства они изъяли несколько секретных военных документов.

Следователи подозревают, что командование 125-й бригады теробороны ВСУ и подчиненные ей подразделения не организовали должным образом оборону позиций на указанных территориях. Их действия привели к потерям среди личного состава и техники.

Бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо ранее заявил, что в зоне СВО происходит методичное уничтожение личного состава ВСУ. Он также отметил, что наблюдается буквальный распад армии Украины. По словам эксперта, украинцы дезертируют, целые подразделения размером почти в два батальона переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен.